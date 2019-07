Gianluca Di Marzio, collega si Sky, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni durante lla trasmissione "Calciomercato, l'originale":

"Domani nuovo incontro della Fiorentina con Roma e Milan per Veretout. La Fiorentina non vuole contropartite tecniche per il giocatore, ma il Milan insisterà per inserire Biglia alla Fiorentina. La Roma formulerà una nuova offertà alzando il tiro cercando di convincere i viola".