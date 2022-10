Sky - Daniele De Rossi ad un passo dalla SPAL: sarà il nuovo allenatore

Ultime notizie calciomercato - Sono ore di grande fermento in casa Spal per la scelta del nuovo allenatore, perché dopo l'esonero di Roberto Venturato, arrivato nella giornata di ieri, la società sta infatti lavorando per chiudere l'accordo con Daniele De Rossi.Â

Daniele De Rossi nuovo allenatore della SPAL

Come racconta Gianluca Di Marzio di Sky Sport, è ormai una pista sempre più viva quella che sta portando Daniele De Rossi sulla panchina della Spal. La società biancoazzurra ha infatti individuato nell'ex capitano della Roma la figura giusta per far ripartire un progetto ed uscire dalle zone basse della classifica di Serie B.

Al termine dell'allenamento di oggi, con l'allenatore della primavera, la dirigenza ha comunicato alla squadra che De Rossi sarà il loro prossimo allenatore. Si stanno limando, in questo momento a Roma, gli ultimi dettagli con il suo procuratore Alessandro Lucci per un anno e mezzo di contratto. Atteso già in giornata il semaforo verde definitivo.