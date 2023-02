Sky - Clamoroso Giroud, retroscena dall'ultimo giorno di mercato

Calciomercato Milan - Secondo quanto riportato da Sky Sport con Gianluca Di Marzio, negli ultimi giorni c'è stato un tentativo dalla Premier League di strappare al Milan Olivier Giroud. Sull'attaccante francese, infatti, era piombato l'Everton, che vedeva in lui l'attaccante ideale per aiutare nella lotta salvezza in cui i Toffees (penultimi) sono coinvolti in Inghilterra. Giroud è una vecchia conoscenza della Premier, dove ha trascorso gran parte della sua carriera con le maglie di Arsenal e Chelsea. Nella giornata di lunedì 30 gennaio, l'Everton ha offerto a Giroud un contratto fino a giugno 2023, coni bonus in caso di salvezza. Se l'impresa fosse riuscita, per il francese sarebbe scattato un altro anno di contratto a circa 8,4 milioni. Niente da fare: Giroud ha deciso di rifiutare e rimanere al Milan.