Sky - Caso Di Lorenzo, segnali di disgelo! Incontro positivo tra ADL e l'agente: i dettagli

Calciomercato Napoli. Giovanni Di Lorenzo ed il Napoli continuano a dialogare per trovare un punto di incontro sul futuro del capitano azzurro.

Quest'oggi si è tenuto un meeting tra le parti per provare a riportare il sereno tra Di Lorenzo ed il Napoli. Ecco quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale:

I primi segnali che emergono dall'incontro sono positivi: ci sono i presupposti per un "disgelo", e soprattutto per continuare a lavorare affinché Di Lorenzo rimanga a Napoli. Le parti rimarranno dunque in contatto con l'obiettivo di risolvere il "caso" nato negli ultimi mesi.