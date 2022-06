Sky - Casale, Napoli bruciato dal Monza: già trovato l'accordo col Verona!

Calciomercato Napoli, brutte notizie per Giuntoli e De Laurentiis: sembra ormai essere sfumata anche la pista che portava a Nicolò Casale, difensore classe 1998 dell'Hellas Verona. Il Napoli lo segue da tempo e, dopo le complicazioni per Ostigard, proprio Casale sembrava il calciatore designato a rinfoltire il reparto difensivo della squadra di Spalletti. E invece secondo quanto riporta Sky Sport, l'Hellas Verona avrebbe già trovato un accordo con il Monza.

Calciomercato, Casale al Monza?

Napoli briciato dal Monza, dunque: la società lombarda, neo-promossa in Serie A sotto la guida di Berlusconi e Galliani, avrebbe raggiunto l'intesa con il Verona, un accordo che taglia il Napoli fuori dalla corsa per Casale. Non tutto è perduto, però: sempre secondo quanto riporta Sky Sport, mancherebbe ancora l'accordo tra Monza e Casale.

Nicolò Casale

Il calciatore, che nella passata stagione si è messo in mostra collezionando ben 37 presenze, piace molto anche a Lazio e - appunto - al Napoli. Al momento il suo contratto con il Verona durerà fino al 2026, ma ormai sembra destinato a lasciare il club gialloblù.