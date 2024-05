Sky, Caressa anticipa la notizia: "Gasperini ha già deciso il suo futuro"

L'Atalanta ha vinto l'Europa League, cosa farà adesso Gasperini? Resterà a Bergamo o accetterà l'offerta del Napoli? Ne ha parlato il giornalista Fabio Caressa a Sky Sport ieri sera.

Gasperini al Napoli?

Ultime notizie. Queste le dichiarazioni di Caressa su Gasperini: "Mi sembra che abbia deciso. Napoli per lui è un bello stimolo ma altrettanto vale per De Laurentiis. Certo da una parte potrebbe avere voglia di rilanciarsi con una nuova sfida, dall'altra parte a Bergamo c'è un ciclo arrivato fino a qui e la società potrebbe anche essere intenzionata a fare una piccola rivoluzione. Poi magari Gasperini e l'Atalanta si metteranno d'accordo e resterà lì, ma io penso che abbia deciso, e come lui anche De Laurentiis, che sa bene che ci vuole uno come Gasp a Napoli.

I paragone tra la moglie e un’altra donna? Non era bellissimo perché se si lasciano si lasciano d’amore, non sarà una lacerazione. Non sarà un tradimento. E se lo ha fatto è anche perché dovrà ripensare alcune cose per rilanciarsi".