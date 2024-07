Sky - Buongiorno-Napoli, tra oggi e domani incontro decisivo! Manca l'accordo col calciatore

Calciomercato Napoli, ultime notizie su Alessandro Buongiorno! Sky Sport svela gli ultimi aggiornamenti sul futuro del difensore del Torino che è il primo obiettivo per la difesa del Napoli di Antonio Conte.

Buongiorno al Napoli

Per Buongiorno sono previsti nuovi contatti con l'entourage per trovare l'intesa economica con il calciatore, che non è un aspetto da sottovalutare. Tra oggi e domani nuovi contatti per l'intesa definitiva, poi si procederà a trovare l'accordo col Torino.

Il club granata chiedeva 35 milioni di euro più 5 milioni di bonus, il Napoli era fermo a 35 milioni, si lavora sui bonus ma ballano pochi milioni. Per questo l'intesa col calciatore sarà il passo decisivo per chiudere la trattativa.