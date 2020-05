Sky - Boga, il Sassuolo elimina la recompra da parte del Chelsea: il Napoli ha pronta un'offerta da 20/25 mln

Calciomercato Napoli - Come riporta il sito di Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, uno dei nomi più in vista del Campionato, ma soprattutto uno dei giovani più interessanti della Serie A e del prossimo calciomercato. Jeremie Boga, 23 anni e uno score nella prima parte di questa stagione da urlo: 24 partite, 8 gol e 4 assist. Il Sassuolo ha voluto anticipare tutti trovando l'accordo con il Chelsea per togliere la recompra che il club londinese aveva sul calciatore della Costa d'Avorio.

Boga

Calciomercato: Boga-Napoli, pronta l'offerta

Nello scorso campionato il Sassuolo lo aveva acquistato dal Chelsea per circa 5,5 milioni di euro, lasciando ai Blues un diritto di recompra per 8 milioni di euro. Oggi è arrivato l'accordo economico per togliere la clausola, con una spesa maggiore rispetto a quanto pattuito questa estate, lasciando al Chelsea solamente una priorità di acquisto in caso di cessione futura. Il futuro di Boga è tutto nelle mani del Sassuolo e ovviamente del calciatore.

Ora l'intenzione del Sassuolo è tenerlo anche nella prossima stagione e potrebbero non bastare 30 milioni per una sua cessione. Il Napoli rimane in prima fila e ha pronta una prima offerta tra i 20 e i 25 milioni per provare lo stesso a convincere il Sassuolo a cedere il talento ivoriano già la prossima estate.