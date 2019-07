Sky - Blitz a Madrid di Boban, Correa ad un passo dal Milan: operazione da 50 milioni! Si sblocca James all'Atletico?

Marco Demicheli, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Sky Sport 24” nel corso dello speciale dedicato al calciomercato. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Il blitz di ieri sera di Boban a Madrid ha dato i risultati sperati dal momento che adesso Angel Correa è ad un passo dal Milan. I rossoneri hanno alzato la loro offerta arrivando a proporre 50 milioni di euro più bonus”.

Ricordiamo che l’addio dell’argentino spalancherà le porte, in casa Atletico Madrid, per uno tra James Rodriguez, Eriksen o Lo Celso. Correa indossava inoltre il numero 10 all'Atletico Madrid, che risulterebbe così libero per un nuovo trequartista. Nelle ultime ore Marca ha parlato de 'El Bandido' come priorità di Simeone, avrebbe scavalcato addirittura il danese del Tottenham guastando il piano mercato Napoli che sognava di rilevare il colombiano in prestito. La trattativa si è complicata.