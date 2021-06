Sky - Basic-Napoli, l'agente apre all'Italia! Si può chiudere a 10 milioni

Calciomercato Napoli - Toma Basic del Bordeaux messo nel mirino dal Napoli è pronto a lasciare la Francia per la Serie A. Secondo le ultime notizie confermate dal suo agente, il centrocampista ha in cima alla lista dei suoi pensieri il campionato italiano.

Basic Napoli

Calciomercato Napoli, Basic in arrivo in Italia

Basic Napoli, arriva la conferma del possibile approdo dall'Italia direttamente dall'agente del giocatore Adrian Aliaj ai microfoni di Gianlucadimarzio.com: "È vero, qualche richiesta c'è, valutiamo quali possano essere le soluzioni migliori per il suo futuro".

Basic-Napoli, ultimissime calciomercato Sky

Come racconta il portale dell'esperto di mercato Sky, Basic ha ancora un anno di contratto al Bordeaux, che ha già aperto a una cessione per non perderlo a parametro zero. Il costo del cartellino oscilla intorno ai 10 milioni (con bonus) e al momento è tutto nelle mani di Giuntoli per portarlo a Napoli. Il centrocampista era già stato cercato la scorsa estate dal ds del Napoli, quando Gattuso decise poi di puntare su Bakayoko. Ora, il croato classe '96 potrebbe prendere proprio il posto del ex Milan tornato al Chelsea.