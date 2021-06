Sky - Arsenal, è praticamente fatta per Nuno Tavares e Lokonga. Erano entrambi seguiti dal Napoli

Calciomercato Napoli - Doppio colpo Arsenal: si tratta di due giocatori seguiti anche dal Napoli. Ecco quanto riporta Gianluca Di Marzio di Sky attraverso il proprio sito:

Non solo Nuno Tavares dal Benfica (operazione in chiusura in questa settimana), i Gunners sono ormai vicini anche a Lokonga dell'Anderlecht.

L'Arsenal comprerebbe il centrocampista belga classe '99 a titolo definitivo per 17 milioni più bonus: le parti sono al lavoro, c'è ancora da risolvere qualche dettaglio legato alla percentuale sulla sua futura rivendita.