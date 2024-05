Sky - Rivoluzione Napoli, con Conte potrebbero andare via 10 giocatori: ha otto insostituibili

Otto giocatori su cui rifondare il Napoli. Almeno dieci i calciatori in partenza per un lavoro che impegnerà il direttore sportivo Giovanni Manna e il nuovo allenatore, che potrebbe essere Antonio Conte: come racconta Sky Sport, il lavoro sul contratto triennale prosegue spedito.

Gli insostituibili di Conte

Per Conte il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo è insostituibile, è uno degli otto insieme ad Alex Meret, Amir Rrahmani, Andrè Frank Zambo Anguissa, Stanislav Lobotka, Matteo Politano, Khvicha Kvaratskhelia e Giacomo Raspadori.