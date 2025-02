Sky - Altro esonero in Serie A: riflessioni in corso

Arrivano le ultimissime di calciomercato Sky riguardo quello che può essere un ennesimo cambio in panchina nel campionato italiano di Serie A. Perché sono in corso le valutazioni per un altro esonero con il Monza che pensa di licenziare Salvatore Bocchetti dopo il pesante ko per 5-1 contro la Lazio.

Riflessioni in corso in casa Monza sul futuro della panchina biancorossa: la posizione di Bocchetti è in bilico e potrebbe arrivare nelle prossime ore il terzo cambio della stagione. Galliani e i suoi allenatori stanno decidendo se dare ancora fiducia all’allenatore o se invece cambiare ancora. Tra le possibilità c’è anche il ritorno di Nesta. In questo momento i biancorossi sono ultimi in Serie A con appena 13 punti conquistati in 24 partite giocate.