L'Inter fa sul serio per Niccolò Barella. La società nerazzurra si è fiondata sul centrocampista del Cagliari, ex obiettivo in mediana anche del Napoli. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la squadra allenata da Conte avrebbe formulato un'offerta da capogiro: 36 milioni + 4 di bonus facilmente raggiungibili + 10 di bonus difficili (vittoria scudetto e champions) + i cartellini di Di Marco in prestito con diritto di riscatto e Bastoni in prestito secco.