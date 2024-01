Sky - Affare Perez, 3-4mln di differenza tra Napoli e Udinese! Contatto diretto ADL-Pozzo

Calciomercato Napoli - Novità di mercato per il Napoli, come raccontano i colleghi di Sky Sport.

Mercato Napoli, le ultime su Dendoncker e Perez

Leander Dendoncker arriva in prestito dall’Aston Villa con diritto di riscatto per circa 10 milioni di euro, per Nehuen Perez dell’Udinese sono stati fatti passi in avanti e c’è un avvicinamento notevole dopo il contatto tra Pozzo e De Laurentiis. Il Napoli potrebbe arrivare a 16-17 milioni di euro più bonus, l’Udinese vorrebbe 20 milioni di euro. Ostigard non rientrerà nell’affare perchè ha un impegno con il Genoa che lo prenderebbe in prestito con obbligo di riscatto o a titolo definitivo.