Sirigu monitorato, Repubblica: pronti 2 nomi a gennaio se non darà garanzie fisiche

Calciomercato Napoli - “Per quanto riguarda Sirigu, la prossima settimana dovrebbe rientrare in gruppo. Se dovessero continuare i problemi fisici, ovviamente faremmo delle riflessioni". Così Luciano Spalletti si è pronunciato ieri in conferenza sul secondo portiere del Napoli.

Mercato Napoli, due nomi per la porta

La traduzione è chiara: se non dovessero arrivare garanzie sul piano fisico, il Napoli andrà sul mercato alla ricerca di un nuovo portiere. E Cragno, in panchina a Monza dove ha perso il posto da titolare, come riporta La Repubblica oggi in edicola, rappresenta un’occasione importante.

Altrimenti occhio all’azzurro Contini – prodotto del settore giovanile – il cui eventuale rientro dalla Sampdoria garantirebbe al club azzurro un posto nella lista dei 25 da dedicare magari al nuovo terzino, nel caso di un prestito di Zanoli.