Sfida Milan-Napoli per Lukaku! Gazzetta: apertura di Romelu, Conte vorrebbe allenare uno tra lui e Osimhen

Calciomercato SSC Napoli - Il Milan sfida il Napoli per l'attaccante belga del Chelsea Romelu Lukaku, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Il Milan ha chiamato per Lukaku, diciamo che ha preso informazioni, e ha fatto capire di essere interessato:

"Non siamo alla trattativa ma Romelu a Casa Milan è considerato una soluzione molto interessante. Lukaku oggi considera il Milan e il Napoli due soluzioni interessanti: è pronto a valutare un trasferimento che gli permetterebbe di rimanere in Italia per almeno un altro anno.

Conte vorrebbe allenare uno tra lui e Osimhen. Il Chelsea ora non apre al prestito, fino a luglio si può presentare un’offerta da 25-30 milioni e trattare. Oppure aspettare tardo agosto, quando uno spiraglio per il prestito potrebbe aprirsi"