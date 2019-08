Serie A - Dazn lavora con Tim per l'intesa, già raggiunta quella con Sky!

Tra due giorni il via alla nuova stagione di Serie A, intanto continuano le trattative per definire l’offerta calcistica delle diverse emittenti. A lavorare intensamente è soprattutto DAZN, che starebbe cercando un’intesa con Sky per la creazione di un canale sull’emittente satellitare, dove convogliare le tre partite del massimo campionato italiano in esclusiva. A riportarlo è Il Sole 24 Ore.

Sky-Dazn-Tim Vision, accordo per la Serie A

Come riporta “Il Sole 24 Ore”, DAZN sarebbe in trattativa anche con Telecom per uno sbarco su Timvision con una formula differente rispetto a quella della semplice app ospitata sul Timbox, ma pagata a parte.

Tim ha già trovato, ad esempio, un accordo con Sky, che si è sostanziato in un’offerta di alcuni contenuti-canali di Sky liberamente disponibili per gli abbonati Timvision, ma anche in un bundle Timvision-Now Tv (la piattaforma Ott di Sky) attraverso cui mettere a disposizione anche le 7 partite su 10 di Serie A in esclusiva Sky ogni settimana.

Il modello che dovrebbe prendere vita sull’asse Tim-Dazn dovrebbe andare nella medesima direzione. Con una particolarità, però, dettata dall’intesa già in essere Tim-Sky. In definitiva, volendo solo concentrarsi sulle gare di Serie A, l’intesa con Dazn potrebbe favorire il lancio di un’offerta pay complessiva Timvision con all’interno tutte le partite della Serie A, lasciando ai tre operatori l’onere di regolare i reciproci meccanismi di revenue sharing.

Sullo sfondo resta la trattativa tra Sky e DAZN, con le discussioni che dovrebbero portare alla creazione di un canale su Sky (che di suo ha un modello multipiattaforma fra satellite, fibra e digitale terrestre) sul quale convogliare l’offerta a pagamento di Dazn.