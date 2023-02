Serie A - Colpo Sampdoria, visite mediche per Jese Rodriguez

Un nuovo attaccante in arrivo per la Sampdoria. Il club blucerchiato è vicinissimo a Jesé Rodriguez, classe '93 ex tra le altre di Real Madrid e Paris Saint-Germain. Lo spagnolo, svincolatosi a gennaio dai turchi dell'Ankaragücü con cui ha collezionato 14 presenze con 2 gol nella prima parte di stagione, è già arrivato a Genova per svolgere le visite mediche con la società ligure.

Per Jesé, che in carriera ha anche vestito le maglie di Las Palmas, Stoke City, Real Betis e Sporting Lisbona, è pronto un contratto di cinque mesi, con opzione di rinnovo legata alle presenze.

Lo riportano i colleghi di Sky Sport.