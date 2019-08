"Se gli Icardi amano tanto l’Inter perché non accettano almeno una di queste offerte principesche?": spuntano le cifre della proposta del Napoli

Calciomercato Napoli - Un fatto è certo: per il centravanti argentino dell'Inter Mauro Icardi è ormai un dentro o fuori. Quale sarà il suo futuro? Escluso dai progetti del club, sta pagando evidentemente il tradimento invernale. E nonostante lui si ostini a pensare che una via d’uscita sia ancora raggiungibile, all’Inter sono di parere opposto e non credono alle continue attestazioni d’amore per i colori nerazzurri. Lo afferma l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Icardi tra Napoli, Inter e Juventus