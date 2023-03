Scotto a CN24: "Rinnovo Lobotka? Ultra-gratificato da De Laurentiis con bonus alla firma"

Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Che Ancelotti dall’alto della forza del suo Real Madrid indichi il Napoli come sorpresa in Champions fa rendere l’idea di quanto la squadra azzurra sia considerata outsider e mina vagante che può essere pericolosa e può far male. Fermo restando che spero resti solo un pensiero e se lo tolga con un sorteggio diverso che non metta Napoli e Real Madrid di fronte agli eventuali quarti di Champions League.

Napoli-Lazio? Il Napoli più bello sarà quello di Spalletti perchè sarà quello vincente, la Lazio ha vinto in Europa League ma ha fatto di necessità virtù: le caratteristiche dei calciatori non sono quelle solite a cui è abituato, penso a Luis Alberto per esempio, e poi c’è uno come Milinkovic-Savic che è lontano dalla sua condizione classica.

Formazione Napoli? Non mi aspetto particolari novità se non la squalifica di Mario Rui, Mathias Olivera è pronto per sostituirlo ma poi non c’è fretta nel dover fare rotazione in vista dei prossimi impegni. Invece di far riposare Osimhen e Lobotka, Spalletti li gestisce con i cambi: anche Kvaratskhelia viene sostituito sempre, ad esempio.

Rinnovo Lobotka? Io credo che non manchi la firma, ma solo l’annuncio. Ci risulta che sia tutto fatto, di fatto ha rinnovato. Penso si tratti anche di una scelta societaria, De Laurentiis ha sempre l’ultima parola anche su questi aspetti. Magari durante la sosta se ne saprà di più. Mi risulta che Lobotka sia ultra-gratificato da Spalletti e De Laurentiis, con cospicuo bonus alla firma”