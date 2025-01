Zerbin al Venezia, ci siamo! Ultimissime notizie Napoli: vicina la cessione di Alessio Zerbin in prestito con diritto di riscatto al Venezia fissato a 4 milioni di euro. Come confermato dal giornalista Nicolò Schira, il diritto di riscatto diventerà obbligo di riscatto a 4 milioni nel caso in cui il Venezia ottenesse la salvezza in Serie A.

Per Zerbin pronto un contratto quadriennale con il club veneto.