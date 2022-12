Schira: "Lukic? Forse legato alla partenza di Demme, pista non calda"

Nicolò Schira esperto di calciomercato, è intervenuto a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli:

Bereszynski-Zanoli? Siamo sulla linea del traguardo, stanno ultimando le ultime cose: i diue calciatori hanno differenze salariali. Contini farà il terzo portiere al Napoli. Bereszynski in prestito con diritto di riscatto, per Zanoli è prestito secco. Da un lato il Napoli completa l'organico con Contini visti problemi di Sirigu. Si rinforza con Bereszynski e manda Zanoli a fare esperienza a Genova.

Lukic? In passato il Napoli lo aveva seguito ma al momento mi semrba al completo. Faccio fatica a vederlo inserito in questo schema, poi magari è una vicenda in prospettiva. Forse è una mossa in caso di partenza di Demme ma a quel punto il Napoli punterebbe su Gaetano".