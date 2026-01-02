Schira: "Insigne alla Lazio? Sarri lo vuole, ma c'è un problema..."

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Schira: Insigne alla Lazio? Sarri lo vuole, ma c'è un problema...

Calciomercato Lazio - Lorenzo Insigne non è ancora stato tesserato: il ds Fabiani non è convintissimo

Calciomercato Napoli - L'ex capitano della SSC Napoli Lorenzo Insigne potrebbe presto tornare in Serie A. Dopo essersi svincolato dal Toronto FC, Insigne attende la Lazio di Maurizio Sarri che dopo lo sblocco del mercato non ha ancora affondato per tesserarlo. 

Calciomercato Lazio, slitta l'arrivo di Insigne?

Secondo quanto riferisce il giornalista Nicolò Schira in diretta su Rai Sport, in casa Lazio un eventuale arrivo di Lorenzo Insigne non sembra convincere tutti. Di seguito uno stralcio del suo intervento:

"Insigne? Tutti lo vogliono e nessuno lo prende. Sta aspettando la Lazio, Sarri lo vuole. Il mercato della Lazio è stato sbloccato, ma ogni giorno il discorso slitta. Insigne accetterebbe un contratto fino a giugno con opzione per un anno, ma non tutti sono convinti. Al ds Fabiani piace di più Daniel Maldini".

Calciomercato Lazio, slitta l'arrivo di Insigne?
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