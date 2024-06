Schira: "Napoli, nuova offerta a Kvaratskhelia per convincerlo a restare!"

?Kvaratskhelia resta al Napoli? Il giornalista Nicolò Schira ha fatto il punto della situazione sul suo profilo X:

“Il Psg ha offerto a Kvaratskhelia un contratto fino al 2029 (7 milioni all’anno più bonus). L’ultima offerta del Napoli per il prolungamento è stata di 4 milioni all’anno più 1 di bonus fino al 2029. Conte e De Laurentiis vogliono tenere Kvara nonostante l’offerta del Psg. Discussioni in corso per provare a convincerlo e trovare un accordo. Napoli pronto ad aumentare l'offerta a 5,5 milioni all'anno fino al 2029 per mantenere Kvicha Kvaratskhelia e convincerlo a restare e ad estendere il contratto. Conte considera Kvara un potenziale top player mondiale. Nei prossimi giorni attesi nuovi colloqui tra Manna e il suo agente.