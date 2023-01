Schira: "Demme? In Turchia ci fu un incontro, poi l'agente ha ricevuto qualche telefonata"

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nicolò Schira, giornalista del quotidiano Il Giornale ed esperto di calciomercato. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com.

Quale futuro per Demme? "Il Napoli vuole trattenere il calciatore, in ritiro i Turchia era andato in scena un incontro con Spalletti, nel quale il tecnico aveva manifestato la volontà di trattenerlo. Diego, tuttavia, non ha ancora giocato, così, l'agente ha ricevuto qualche telefonata. Il tedesco è diventato papà recentemente, preferirebbe dunque muoversi eventualmente solo a titolo definitivo, il prestito non è un'ipotesi fattibile. Il Napoli non lo regalerà; per il prestito oneroso, la società, tuttavia, pretende 1 milione e l'intero pagamento dell'ingaggio di 3".