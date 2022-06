Calciomercato Napoli - Sirigu si avvicina al Napoli? Il collega Nicolò Schira ha pubblicato un aggiornamento su Twitter in merito al futuro del portiere che è stato spesso accostato agli azzurri.

Ecco cosa ha scritto Schira:

"Colloqui in corso per Salvatore Sirigu al Napoli come free agent. Potrebbe essere il nuovo portiere di riserva"