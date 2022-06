Schira: "Anche Chelsea e Psg in contatto con l'agente di Koulibaly: ecco quando incontrerà ADL"

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nicolò Schira, giornalista del quotidiano Il Giornale ed esperto di calciomercato. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com.

Koulibaly non ha ancora rinnovato con il Napoli: quante possibilità ci sono di restare dopo le sue recenti parole? "Le parole del mercato lasciano spesso il tempo che trovano. Attualmente, De Laurentiis è negli Strai Uniti, ma andrà in scena un incontro con il giocatore al suo ritorno. Spalletti vorrebbe tenere Kalidou e nominarlo capitano, c'è anche la volontà del giocatore di restare. Ma c'è una differenza economica tra le due parti. Il Napoli potrebbe offrirgli un contratto di 3 anni, ma bisogna verificare la situazione. Koulibaly ha più chance di restare rispetto ad altri azzurri, la trattativa resta aperta".

Per Koulibaly sono arrivate offerte formali? "Non sono arrivate proposte ufficiali al Napoli, anche perché il calciatore non è stato ancora messo sul mercato. Alcune società hanno chiesto informazioni all'agente Ramadani, tra cui Chelsea, Barcellona e qualche settimana fa il Psg. È calda, inoltre, la pista Juventus, che ha mostrato interesse per un'eventuale mossa. Il club non ha ancora sborsato alcuna cifra per ingaggiare nessun calciatore, bisogna essere vigili perché c'è interesse per il senegalese, ma dipenderà molto dal prossimo incontro con il Napoli".