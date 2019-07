Calciomercato Napoli, la bomba di Gazzetta: non si esclude scambio Milik-Icardi con conguaglio di 20 milioni per l'Inter

Calcio mercato Napoli oggi - Nonostante il Napoli stia trattando Nicolas Pepè, non si perde di vista la situazione legata a Mauro Icardi. Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, tra l'attaccante argentino ed il club partenopeo si sta discutendo su un accordo contrattuale sulla base di 7 milioni netti a stagione (14 lordi).

Scambio Milik-Icardi, clamorosa ipotesi Gazzetta

L'eventuale acquisto di Pepè metterebbe il Napoli in attesa degli eventi per il bomber. La rosea lancia poi un'indiscrezione clamorosa di calciomercato: "Se l’Inter non riuscisse a cederlo, ecco che potrebbe nascere uno scambio con Milik, con differenza a favore dei nerazzurri di un paio di decine di milioni".