Scambio Icardi-Milik, TMW: Conte apprezza il polacco, la trattativa può decollare in questi giorni!

Calcio mercato Napoli - Con la trattativa che porterà in azzurro Hirving Lozano praticamente ai titoli di coda (il giocatore domani sosterrà le visite mediche e, in caso di esito positivo, diventerà a tutti gli effetti un nuovo elemento a disposizione di Carlo Ancelotti), le attenzioni dei più in materia di calciomercato legato al Napoli sono tutte sul caso Mauro Icardi. A tal proposito, arrivano delle novità importanti da Tuttomercatoweb.

Scambio Icardi Milik

A quanto pare, infatti, starebbe prendendo piede l'ipotesi di uno scambio tra i partenopei e l'Inter: Icardi all'ombra del Vesuvio e Milik a fare il percorso inverso. Le intenzioni di Conte, infatti, sarebbero quelle di avere una batteria di attaccanti composta da Lukaku, Lautaro Martinez, Milik, Sanchez e Politano. A quanto pare, come si legge sul noto portale, si tratta di "un affare che può decollare nei prossimi giorni", soprattutto perché il tecnico nerazzurro apprezza molto il profilo dell'attaccante polacco di proprietà del Napoli.