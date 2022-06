Scamacca verso il PSG? CorSport: le cifre del possibile affare, ma c'è un nodo da sciogliere

Gianluca Scamacca al Paris Saint-Germain è una pista caldissima. Il consulente di Al Khelaifi, Luis Campos, che nel frattempo si è insediato, stravede per la punta del Sassuolo - accostata anche al Napoli - come racconta il Corriere dello Sport.

Ha una relazione dettagliata dei suoi uomini, è il profilo veloce, tecnico, esplosivo, a cui è assegnato un futuro prossimo da top assoluto:

"La settimana scorsa Campos si è mosso in prima persona arrivando in Italia, per tessere una fitta rete di contatti con il Sassuolo e con l’entourage del giocatore: ci sono 40 milioni più 10 di bonus sul piatto per il club emiliano e un quinquennale da 3,5 milioni più bonus ritoccabili a salire per Scamacca che a questo punto attende gli sviluppi con il suo manager. Il nodo per sbloccare l’operazione e portarla a chiusura è l’uscita di Mauro Icardi"