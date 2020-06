Sassuolo, De Zerbi: "Il club mi ha detto che Boga resterà! In alcune gare scompare, se vuole crescere deve trovare intensità"

Calciomercato Napoli - Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport. Ve ne proponiamo alcuni stralci.

Roma, Fiorentina, persino Barcellona: in tanti la seguono. Dovranno aspettare a lungo? Che programma ha preteso dai suoi dirigenti? L'Europa?

«Finiamo queste dieci gare. E chiudiamo la questione aritmetica della salvezza. Non sono vecchio, ma abbastanza esperto da capire che gloria e attenzioni finiscono in cantina in poco tempo. E quindi in base al finale di stagione diremo cosa ci si aspetta da questo gruppo. Carnevali (l'amministratore delegato, ndr) mi ha detto che Boga, Berardi e Locatelli resteranno. Queste gare sono utili a capire chi altri resterà e come sarà la prossima stagione»