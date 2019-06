Da Torino - Sarri può essere ufficializzato nei prossimi giorni, Pirlo può far parte del suo staff

L’edizione odierna del Corriere di Torino parla del prossimo tecnico per la panchina della Juventus U23. I favoriti per quel ruolo sono: Andrea Pirlo, Fabio Pecchia e Fabio Caserta che ha lasciato la Juve Stabia dopo aver raggiunto la promozione in Serie B. Pecchia è molto legato al direttore sportivo Filippo Fusco mentre per Pirlo potrebbe esserci una sorpresa. L'ex calciatore potrebbe comunque tornare alla Juve entrando dalla porta principale con un ruolo nello staff tecnico di Maurizio Sarri il cui arrivo può essere ufficializzato nei primi giorni della prossima settimana.