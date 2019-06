Sarri-Juve, Tuttosport - Incontro decisivo tra oggi e domani, Paratici aspetta notizie da Napoli. I tifosi bianconeri non gli perdonano certi atteggiamenti

Ultime notizie Juve oggi - Per il passaggio di Sarri al Chelsea bisogna soltanto definire i contorni economici e burocratici del divorzio. Fali Ramadani, rappresentate di Sarri, volerà a Londra tra oggi e domani per l'incontro decisivo con Marina Granovskaia.

Chi sarà il nuovo allenatore della Juve, Lampard può liberare Maurizio Sarri

Poi si aspetterà solo l'ufficialità della Juventus. Come riporta Tuttosport, il Chelsea sembra ormai molto vicino a ingaggiare Frankie Lampard, nonostante clamorose voci abbiano rilanciato il nome di Massimiliano Allegri. Ramadani e il Chelsea devono discutere l’eventuale indennizzo di sei milioni di euro previsto dal contratto di Sarri. Il tecnico è tornato a casa e attende notizie dal suo agente, Paratici le aspetta da Napoli, Andrea Agnelli e Pavel Nedved nella sede della Continassa. Il tutto mentre una buona parte del popolo bianconero è in subbuglio all’idea di vedere Sarri sulla panchina. Al tecnico toscano non perdonano certi atteggiamenti: dal famoso dito medio rivolto al pubblico juventino, che stava accogliendo il pullman del Napoli nella partita della scorsa stagione, fino a certe dichiarazioni e certe prese di posizione.