Sarri alla Juve, Vinicio sicuro: "Sarà applaudito al San Paolo, conta solo ciò che ha fatto mentre era a Napoli!"

L'ex allenatore del Napoli, Luis Vinicio, ha commentato il passaggio di Sarri alla Juve tramite l'edizione odierna di Repubblica.

"È stato chiamato dalla squadra più forte. Sicuramente è un motivo di orgoglio per Sarri: ha preso il posto di Allegri che ha vinto 5 scudetti di fila, quindi è una dimostrazione di prestigio. Secondo me sarà applaudito. Il calcio è questo e conta ciò che ha fatto mentre era sulla panchina azzurra. Ci proverà sicuramente a Torino. Devo dire che vincere a Napoli avrebbe avuto un sapore completamente diverso. Io purtroppo non ci sono riuscito. La Juve? Sono un uomo del Sud… ".