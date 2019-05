Sarri alla Juve, Sportitalia rivela: "Avviati contatti indiretti, apprezzamenti significativi: lascerà il Chelsea dopo la finale di Baku"

Clamorosa indiscrezione rilanciata da Alfredo pedullà sul proprio sito ufficiale. In lizza per la panchina della Juve ci sarebbe Maurizio Sarri: "Nella lista di Agnelli e Paratici c’è in evidenza anche il nome di Maurizio Sarri, anche in questo caso bisogna aspettare Baku e la finale di Europa League del 29 maggio. Sarebbe una soluzione di rottura con il passato, in nome del bel gioco, avendo in organico gente perfetta per il 4-3-3. I contatti indiretti sono andati avanti con apprezzamenti significativi, per ora fermiamoci qui: oggi le percentuali che Sarri lasci il Chelsea sono superiori al 70 per cento, anche in caso di trionfo in Europa League (Lampard potenziale successore, ma occhio a Espirito Santo del Wolverhampton). La Juve ha eccellenti rapporti con il Chelsea (balla anche Higuain, oggi più facile pensare che rientri in bianconero, oggi…), di sicuro è una pista da seguire. Sarri piace alla Roma come Gasperini (quest’ultimo apprezzato anche dal Milan in attesa di capire bene i suoi rapporti con l’Atalanta che non intende privarsene) e non ha avuto alcun tipo di incontro o contatto con Gazidis, sarebbe stato un gesto assurdo a pochi giorni da un evento così importante. Gli altri candidati per la Juve? Di sicuro in lista c’è Simone Inzaghi che ha chiesto un colloquio a Lotito dopo il trionfo in Coppa Italia, non perché sia certo di andare alla Juve, ma perché sa di essere un candidato, poi ci sta anche che resti alla Lazioconsiderato il suo rapporto. Mihajlovic e gli altri? Oggi hanno posizioni di rincalzo, non di prima o seconda fila. E le finali europee possono portare alla necessità di prendere tempo, visto che saranno impegnati Klopp, Pochettino e anche Sarri…".