Clamoroso SportItalia - De Laurentiis ha contattato Sarri per farlo tornare al Napoli! Al momento dice 'No', rottura totale con Gattuso

Calciomercato Napoli - Sarri al Napoli, contatto per il ritorno! Clamorosa notizia dell'ultim'ora di mercato del Napoli da Sportitalia. Come rivelato da Alfredo Pedullà, esperto di mercato e vicino sempre alle vicende di Maurizio Sarri, ci sarebbe stato un contatto per il suo ritorno in azzurro. Chiamata da parte di De Laurentiis e ora è rottura totale con Gattuso. Sarri torna al Napoli?

Sarri al Napoli, De Laurentiis richiama l'allenatore: la risposta

Sarri Napoli ritorno. Maurizio Sarri al Napoli, contatto con il presidente Aurelio De Laurentiis! Come riportato da Sportitalia, ci sarebbe stata una telefonata tra De Laurentiis e Sarri per riportarlo al Napoli. Ecco cosa scrive Alfredo Pedullà sul proprio portale

Sarri Napoli:

"Il rapporto tra Aurelio De Laurentiis e Rino Gattuso è ben sotto i minimi sindacali. Emerge un clamoroso retroscena: dopo Hellas Verona-Napoli, dieci minuti dalla sconfitta che ha creato mille problemi, Aurelio De Laurentiis ha contattato Maurizio Sarri. E gli ha chiesto di tornare, proponendogli un contratto importante, mettendosi a disposizione per l’eventuale risoluzione del contratto in essere con la Juve. Notizia controllata e verificata. Sarri, evidentemente sorpreso di risentire De Laurentiis dopo tanto tempo, ha ringraziato e declinato l’invito, in questo momento preferisce restare alla finestra. E non ha messo in preventivo un ritorno in questo periodo di pandemia, a maggior ragiona non ha inteso approfondire la proposta che gli è arrivata. L’ennesima spiegazione di un rapporto, quello tra De Laurentiis e Gattuso, sempre più complicato".

Sarri Napoli Gattuso

Napoli Gattuso, esonero o addio

Sarri al Napoli. Sarebbe stato questo contatto tra Sarri e De Laurentiis a far crollare i rapporti di Gattuso con il presidente del Napoli. Contatto arrivato negli ultimi giorni dopo la sconfitta di Verona, con Gattuso che non avrebbe preso bene questo movimento del presidente del Napoli. Ora sarebbe rottura totale tra Gattuso e il Napoli.