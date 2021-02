Sky - De Laurentiis non risponde allo sfogo di Gattuso, le prossime tre saranno significative: spunta un retroscena sull'intervista di ieri

Napoli - Qual è il punto di vista di Aurelio De Laurentiis dopo lo sfogo dell’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso? Ne parla Massimo Ugolini in diretta su Sky Sport.

“Tutto tace da De Laurentiis, ci risulta che ha visto l’intervista di Gattuso in televisione solo stamattina perchè ieri era in viaggio verso Roma. Per il momento non cambia nulla, certamente Gattuso con la sua sincerità ha espresso il suo punto di vista e quello del presidente era stato espresso prima della Coppa Italia ed il match contro lo Spezia, con la fiducia per il mister. C’erano stati contatti con altri allenatori nel caso le cose fossero andate male, ma nelle ultime due ci sono stati miglioramenti.

Le prossime tre saranno significative per consolidare i passi in avanti fatti dal Napoli, è un segnale forte di compattezza l’abbraccio dei calciatori a Gattuso, ha la squadra sotto controllo ed è la situazione migliore in cui De Laurentiis poteva sperare, ovvero un gruppo unito alla ricerca di un posto in Champions League.

In questo momento il discorso relativo al contratto è quantomeno riposto in un cassetto, vedremo da qui a maggio cosa potrà succedere.

L'ambiente Napoli è sempre stato critico, come in tutte le piazze calde: solo in un periodo di Sarri si andò tutti nella stessa direzione. Gattuso si sta guadagnando la conferma in queste settimane con i risultati, poi possono essere fatte riflessioni dal punto di vista tecnico e tattico"