“Sarà la tua prossima squadra?”. Indizio Allegri, dove è stato pizzicato il tecnico

Dove allenerà Massimiliano Allegri la prossima stagione? Perché una cosa è certa: tornerà. Dopo l’anno sabbatico preso quest’anno, inftti, l’allenatore livornese è pronto a gettarsi nella mischia nel 2025 e sembrerebbe esserci una panchina già pronta per il tecnico livornese reduce dagli anni alla Juventus.

Dove allenerà Allegri nel 2025: spunta un indizio?

Secondo quanto riporta TuttoSport nella sua versione on line, il mister è stato beccato a Londra in questi giorni dove sta seguendo un corso di inglese e ne ha approfittato per seguire Tottenham-Roma ieri sugli spalti. “Sei qui perché l'anno prossimo allenerai la Roma?”, gli ha chiesto più di un tifoso giallorosso come riportato dal quotidiano. L’allenatore, sorridente, ha fatto ‘no’ col capo ma alcune fonti puntano forte su Allegri nella Capitale. Che sia un indizio o coincidenza, potrebbe essere una soluzione concreta per il nuovo anno. Il suo nome, del resto, sembrerebbe già in cima ai profili selezionati dalla proprietà per un reset.