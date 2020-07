"Sappi che Napoli è la scelta migliore per la tua carriera’: il retroscena di Kiss Kiss Napoli, l'entourage sta pressando Osimhen ad accettare

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Per quanto riguarda l’affare per l’attaccante nigeriano Victor Osimhen vi possiamo dire che non c’è ancora fumata bianca: il ragazzo ha chiesto ancora tempo, ma la notizia che ci arriva è che l’entourage lo sta pressando dicendogli ‘Sappi che Napoli è la scelta migliore per la tua carriera’. Osimhen prende tempo, vuole riflettere al meglio ma l’entourage lo sta pressando”