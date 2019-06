Sportitalia - Sampdoria, Di Francesco blocca l'arrivo di Malinovskyi: l'obiettivo è Verdi del Napoli

Calciomercato Napoli - Il mercato della SSC Napoli e della Sampdoria potrebbe intrecciarsi. Al club blucerchiato piace, non poco, Simone Verdi, attaccante azzurro in uscita.

Ultimissime mercato Napoli - Verdi obiettivo della Sampdoria

La Sampdoria frena, per ora, per Ruslan Malinovskyi, calciatore del Genk. Eusebio Di Francesco chiede un esterno offensivo e l'acquisto del calciatore non è quello che gli serve in questo momento. Il vero obiettivo resta Simone Verdi, ex Bologna che non ha convinto del tutto a Napoli. A riportare la notizia è il portale alfredopedullà.com.