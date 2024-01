Samardzic promesso sposo del Napoli? Ecco cosa filtra da fonti vicine al calciatore | ESCLUSIVA

Calciomercato Napoli - Lazar Samardzic promesso sposo del Napoli? La trattativa procede tra il club del presidente Aurelio De Laurentiis e l'Udinese per il trasferimento del centrocampista in maglia azzurra. C'è l'apertura di Lazar al Napoli così come quella di Pozzo a dare il ragazzo all'amico Aurelio, ma serve far quadrare un po' le cifre del cartellino.

Samardzic al Napoli

Fonti vicine al calciatore tedesco ci fanno sapere che serve pazienza prima di poter dare per concluso l'affare. "Dobbiamo rimanere pazienti", è questo il virgolettato rilasciato ai nostri microfoni da chi segue da vicino Lazar Samardzic. Per quanto riguarda le cifre dell'ingaggio siamo vicini ai 2 milioni netti a stagione.