Samardzic-Napoli, Moretto conferma: “Svolta vicina, il padre in arrivo in Italia per chiudere”

Il Napoli prova a piazzare il colpo Lazar Samardzic dll'Udinese. Il giornalista Matteo Moretto di Relevo ha riportato alcuni importanti aggiornamenti:



Napoli e Udinese stanno continuando a trattare per Lazar Samard?i?. Contatti sempre più fitti. Come raccontato, c’è un’ottima sintonia tra i due club e un accordo non è lontano.

Nelle ultime ore il papà del ragazzo è arrivato in Italia per un confronto con l’Udinese.