Salta Dybala al Manchester United, CorSport: Icardi priorità per la Juventus, l'Inter non direbbe di no allo scambio

Dopo essere stato a un passo dalla Juventus, adesso Romelu Lukaku è di nuovo vicino all’Inter che, spinta da Conte, lo vuole con grande insistenza. E adesso cosa faranno a Torino? E quale sarà il destino di Dybala? Se lo chiede l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che a riguardo scrive:

“La sua destinazione più probabile è il Psg, ma occhio anche all’Inter perché in nerazzurro c’è quel Mauro Icardi che adesso diventa prioritario per Sarri e Paratici, alla ricerca di un centravanti. Aria di scambio? L’Inter non direbbe di no (e neppure Maurito...), ma i rapporti tra i due club sono assai tesi. Conte ieri ha dribblato l’argomento. Ci vorrà tanta diplomazia”