Calciomercato, è in arrivo Jerome Boateng per la Salernitana. Accostato al Napoli in passato, il difensore tedesco attualmente svincolato ha raggiunto un’intesa col club granata per questa seconda parte di stagione dopo l'incontro di oggi a cui ha preso parte anche lo stesso calciatore. Manca solo l’ultimissimo ok del presidente Iervolino ma dovrebbe arrivare la fumata bianca come riporta SkySport.