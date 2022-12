Salernitana su Sirigu, CorSport: in Turchia ha scambiato più di quattro chiacchiere col ds De Sanctis

La Salernitana riflette sul portiere del Napoli Salvatore Sirigu dopo l'infortunio di Luigi Sepe, come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Salernitana su Sirigu

Come racconta il quotidiano in edicola, in Turchia il portiere del Napoli ha scambiato più di quattro chiacchiere col direttore sportivo granata ed ex compagno di Nazionale, Morgan De Sanctis. Dalla Sampdoria, nel caso, potrebbe rientrare dal prestito Nikita Contini, zero presenze in campionato.

