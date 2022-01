Ultime notizie calcio mercato Napoli - Nikola Maksimovic resta uno degli obiettivi per la difesa Salernitana, con il difensore serbo che sta trovando poco spazio al Genoa. Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, il ds granata Walter Sabatini sarebbe al lavoro per convincerlo ad abbracciare la causa salernitana, anche se al momento non sembra essere particolarmente convinto da questa soluzione.