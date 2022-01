Salernitana: colpo Diego Costa, già in campo contro lo Spezia

Ultimissime notizie di calciomercato sulla Salernitana che chiude l'acquisto di Diego Costa, pronte le visite speciali per valutare le sue condizioni e poi in campo con lo Spezia subito.

Repubblica rivela le ultime trattative della Salernitana con l'acquisto di Diego Costa:

Diego Costa avrebbe accettato la proposta della Salernitana e sarebbe pronto a indossare la maglia granata. Ora il 33enne attaccante brasiliano, da poco svincolato dall’Atletico Mineiro, si sta sottoponendo a dei test presso un laboratorio specializzato, che dovrà verificarne la capacità di essere subito in campo già il 7 febbraio contro lo Spezia, alla ripresa del campionato. Non si tratta delle consuete visite mediche, ma di test specifici per valutare l’immediata e duratura disponibilità del giocatore. Il ds Sabatini lo avrebbe già voluto con sé a Bologna a settembre, ma poi l’attaccante ex Atletico Madrid e Chelsea scelse l’Atletico Mineiro, dove ha giocato fino a dicembre scorso. Adesso la Salernitana gli spiana la strada per arrivare finalmente in Italia. «È una situazione in movimento, forse succederà il miracolo, ma per adesso non è successo » , dichiara Sabatini in tv. Il club granata è scatenato. Una proposta è stata fatta alla Juventus anche per il ventenne Kaio Jorge, che la società bianconera potrebbe però dirottare all’estero o al Cagliari. « Il mio obiettivo — dice Sabatini — è realizzare a Salerno un laboratorio permanente del calcio, che sia immediatamente operativo. Voglio assolutamente pensare alla salvezza, ma non è un’impresa che posso fare da solo. In questi giorni ho avuto segnali incoraggianti » . Intanto, ieri la Salernitana ha ufficializzato l’ingaggio del terzino destro Pasquale Mazzocchi, che arriva in prestito dal Venezia con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Oggi sarà della Salernitana anche Simone Verdi. Ieri il presidente Iervolino e quello del Torino, Cairo, hanno trovato l’accordo sulla compartecipazione della società piemontese all’ingaggio. Verdi, trequartista, dovrebbe essere l’alter ego di Ribery. « Ribery? Vorrei vederlo felice. Lo sarà se vinceremo le partite. E ne vinceremo tante. Ovviamente resta», sottolinea Sabatini. Vedremo se sarà così. Potrebbe concretizzarsi presto anche l’operazione con la Roma per portare a Salerno il difensore Fazio. Il trentaquattrenne italo- argentino ha già raggiunto un’intesa di massima con la Salernitana, ma deve ancora risolvere un contenzioso con la Roma. Sfuma, invece, l’ipotesi Nsame, perché l’attaccante dello Young Boys non sarebbe disponibile subito, essendo reduce da un grave infortunio. La Salernitana è stata sul punto di prendere anche Burak Yilmaz del Lilla, ma l’attaccante non avrebbe dato sufficienti garanzie sul piano fisico. Smentite, invece, per Javier Pastore. Un sondaggio è stato fatto per il centrale Radu Dragusin. «Sette acquisti entro venerdì » , promette intanto Sabatini.