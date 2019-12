Sagna beccato dai tifosi in aeroporto a Napoli, ma non si tratta di calciomercato: il motivo [FOTO]

Molti utenti ci hanno segnalato la presenza all'aeroporto di Capodichino di Bacary Sagna, terzino attualmente al Montreal Impact che un anno fa giocava al Benevento. Ma non si tratta di un indizio di calciomercato come qualcuno pensava, visto che il terzino è stato intervistato da Sky Sport subito fuori l'aeroporto di Napoli.

Il terzino è a Napoli già da qualche giorno, come rivelano i colleghi di Benevento di Ottopagine:

Un volo aereo per Napoli. Indipendentemente dalla distanza. Perché le persone speciali meritano sempre una visita, seppur per qualche ora solamente. E' stato il pensiero che ha accompagnato il viaggio di Bacary Sagna. Che proprio ieri sera ha raggiunto la città partenopea per stare qualche ora col suo ex presidente, ad oggi divenuto un caro amico. Inaspettata la sua visita ma gradita per Oreste Vigorito che già in quel famoso mercato di gennaio in serie A, quando decise di prendere giocatori del calibro di Sagna, Sandro e Diabaté, aveva palesato grandi ambizioni nel calcio, quelle che oggi si riflettono nel nome di Pippo Inzaghi e nei risultati di una squadra "star" del campionato cadetto. L'incontro c'è stato questa mattina, dopotutto Vigorito è rientrato solo ieri sera da Verona, ma Sagna impegnato, ricordiamolo, con la maglia del Montreal Impact vincendo la coppa del Canada ma in scadenza il 31 dicembre, tra qualche giorno, ha saputo attendere consapevole che questo presidente è uno di quelli capace di creare un rapporto profondo con squadra e pubblico. Non è un caso il legame che c'è tra i due da ben due anni. E seppur il periodo potrebbe far pensare ad una operazione di mercato. Non sarà così. Per ora si tratta di una visita di piacere e nulla più. L'occasione per rivedere Napoli, una tappa nella redazione del Roma. Con una dichiarazione speciale: "Io tifo Benevento e seguo da lontano la sua impresa. Ha un grande presidente. The number one".