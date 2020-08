Rottura Messi-Barcellona, si rischia di finire in tribunale! I blaugrana vogliono i 700 milioni della clausola: sulla Pulce ci sono 4 club

Ultime calciomercato. Leo Messi potrebbe essere ad un passo dall'addio al Barcellona. L'asso argentino ha comunicato al club spagnolo di voler lasciare la Catalogna, facendo uso della clausola che prevede la rescissione unilaterale del contratto (scaduta però il 30 giugno). La situazione rischia di trascinarsi in tribunale, con il Barcellona che pretende i 700 milioni della clausola per lasciar andare via la Pulce.

Il braccio di ferro rischia di diventare il giallo dell'estate: c'è chi sostiene che la provocazione di Messi sia tutta un'operazione per ottenere le dimissioni del presidente Bartomeu, ma intanto l'asta internazionale è pronta a scatenarsi per il giocatore più forte del pianeta. Ecco quanto scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera: